Что готовит деловая программа Московского международного салона образования

С 18 по 21 апреля в Москве (ВДНХ, павильон №75) состоится V Московский международный салон образования (ММСО) — крупнейшее мероприятие в сфере образования России : открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

В этом году главной темой ММСО стала «Новая экосистема образования». «Конкурентоспособное общее образование должно дать современные компетенции, в том числе навыки коммуникаций, работы в команде, креативности, а также развивать эмоциональный и социальный интеллект, — говорит генеральный директор Корпорации „Российский учебник“ Александр Брычкин . — Крупные компании, такие как „Российский учебник“, работающие в сфере образования, готовы инвестировать в создание новых продуктов, сервисов и технологических решений для обеспечения конкурентоспособности нашей сферы. Сегодня мы персонализировано работаем почти с третью педагогов страны, а это значит, что мы обязаны стать значимой частью главного образовательного события года — Московского международного салона образования».

Корпорация «Российский учебник» выступает главным стратегическим партнером ММСО–2018 и представляет большую программу мероприятий. В ее рамках представят проекты, направленные на развитие новых компетенций педагогов, современной образовательной среды и не только.

Деловая программа 18 апреля

18 апреля в 11:00 в зале «Ушинский» начнется панельная дискуссия «Учитель и искусственный интеллект: вместо или вместе?» с участием научного руководителя Института проблем образовательной политики «Эврика» Александра Адамского , директора по бизнес-развитию SkyEng Александра Ларьяновского, гендиректора Учи.ру Ивана Коломоеца. Модератор: вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию Корпорации «Российский учебник» Артем Соловейчик. Как повлияет искусственный интеллект на образование и роль учителя в учебном процессе? Вытеснит ли он учителя или станет его помощником? Может ли искусственный интеллект не только дать знания, но и сформировать soft skills? Эксперты предложат свои ответы на эти и другие актуальные вопросы.

В 12:00 в зале «Луначарский» главные редакторы и эксперты образовательной прессы примут участие в панельной презентации «Бессилие или сила педагогической прессы. Четвертая власть в эпоху соцсетей». Зенит профессиональной педагогической прессы пришелся на вторую половину 1980-х годов, когда разворот образования в сторону ученика, нестандартного учителя и авторской школы возглавила " Учительская газета " времен редакторства Владимира Матвеева . Главные редакторы образовательной прессы обсудят в сегодняшнее время, 30 лет спустя, как вновь заслужить современного читателя и есть ли независимая профессиональная педагогическая журналистика сегодня?

С 12:30 на «Аллее стартапов» будет проходить презентация проекта «Развитие инновационных технологий в образовании: как помочь EdTech проектам выйти на рынок и завоевать доверие», разработанном Global Venture Alliance в рамках проекта Ed2Tech Accelerator — первой международной акселерационной программы для инновационных проектов в сфере цифрового образования, разработанной с учетом специфики рынка образовательных услуг и создания бизнеса на основе образовательного продукта.

В 14:30 в зале «Ушинский» начнется дискуссия «Вовлечение в чтение школьника» с участием Александра Архангельского, автора учебников, писателя, эксперта «Российского учебника»; Феклы Толстой , телеведущей, руководителя проекта «Живые страницы» и Tolstoy Digital; Сергея Певнева , директора по корпоративным проектам и работе с государственными органами власти Samsung Electronics , Елены Шмаковой, заместитель директора центра филологического образования Корпорации «Российский учебник» и других. Участники обсудят вопросы популяризации чтения среди школьников и новые digital-форматы в развитии методологии преподавания литературы в школе. «Российский учебник» и «Живые страницы» объявят о новом совместном проекте, который рассчитан на аудиторию учителей и учеников.

19 апреля

В 16:00 в зале «Ушинский» состоится дискуссия «Что делать с трудными детьми в классе?» с участием нейропсихолога, эксперта «Яндекс. Просвещение» Ксении Вотяковой; кандидата педагогических наук, старшего методиста Школы №1540 Татьяны Хотылевой и других. Модератор: вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации «Российский учебник» Артем Соловейчик.

Как учителю строить урок, чтобы он был актуален для каждого ребенка? Как помочь всем детям включиться в работу и преодолеть трудности? Как работать с детьми-мигрантами? На эти вопросы ответят эксперты.

20 апреля

20 апреля программу Деловой площадки в 11:00 в зале «Ушинский» откроет панельная презентация «Навыки 21 века в практиках и ожиданиях современного российского учителя: результаты всероссийского обследования», в которой примут участие генеральный директор «Российского учебника» Александр Брычкин, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Юлия Чечет, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин и другие эксперты.

В начале 2018 года Институт образования НИУ ВШЭ, в партнерстве с «Российским учебником» и Московским городским педагогическим университетом провели всероссийский опрос учителей, посвященный обучению навыкам XXI века. На сессии будут представлены основные результаты опроса в контексте масштабного международного проекта «Ключевые компетенции и новая грамотность: современные ориентиры для образования», выполняющегося Институтом образования НИУ ВШЭ и МГПУ при поддержке Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

В 11:00 в зале «Луначарский» генеральный директор корпорации Александр Брычкин, основатель инициативы Global Education Futures Павел Лукша , академик Российской академии образования Александр Асмолов и исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Юлия Чечет поднимут дискуссию на тему «Сложный человек для сложного общества: развитие новой парадигмы школьного образования». Спикеры обсудят меры, которые необходимо предпринять России для того, чтобы сохранить конкурентные позиции российского школьного образования.

В 12:00 в зале «Ушинский» начнется презентация «Особенности организации современной образовательной среды в школах России и за рубежом», модератором которой станет заместитель генерального директора «Российского учебника» Максим Лозовский. Среди участников — Игорь Реморенко , ректор Московского государственного педагогического университета; Сергей Заир-Бек, ведущий эксперт Института образования НИУ «Высшая школа экономики»; Тигран Шмис, руководитель образовательных проектов Всемирного банка Ефим Рачевский , директор Центра образования «Царицыно» №548, народный учитель России и другие.

Эксперты обсудят критерии современной образовательной среды с опорой на передовой международный и отечественный опыт и выскажут свои предложения по изменению действующей нормативно-правовой базы с целью обеспечить педагогические коллективы методическими рекомендациями по эксплуатации инновационных решений.

21 апреля

В 13:00 в зале Песталлоци на панельной дискуссии «Физическое и психологическое развитие ребенка в дошкольном возрасте» будут обсуждаться современные методики развития детей в условиях детского сада и дома. Участники — психолог, педагог, логопед, автор нескольких методик по развитию и обучению детей Елена Янушко; автор серии «Новые Педагогические технологии», заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения, член Федерального экспертного совета при Министерстве образования и науки РФ Татьяна Ткаченко ; заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», канд. пед. наук, доцент Лариса Серых; д.п.н., профессор кафедры дошкольного и специального (дефектологического) образования НИУ БелГУ Людмила Волошина; блогер, многодетный отец, психолог Мансур Шангареев.