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В Самаре пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи
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В Самаре пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Молодежь, в том числе и школьники от 14 до 18, лет смогут найти работу уже в эту среду, сообщает горадминистрация. 18 апреля в ДК «Победа» на проспекте Кирова, 72а пройдёт молодежная ярмарка вакансий. 15 предприятий области представят свои варианты трудоустройства. Здесь же будут работать профессиональные психологи. Они предложат молодым людям пройти тестирование и дадут рекомендации по выбору специальности. На ярмарке также ждут выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального образования. Кроме того, получить консультации и актуальную информацию о ситуации на рынке труда здесь смогут все желающие. Вход на ярмарку свободный.
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