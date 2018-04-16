В Самаре пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи

Молодежь, в том числе и школьники от 14 до 18, лет смогут найти работу уже в эту среду, сообщает горадминистрация. 18 апреля в ДК «Победа» на проспекте Кирова, 72а пройдёт молодежная ярмарка вакансий. 15 предприятий области представят свои варианты трудоустройства. Здесь же будут работать профессиональные психологи. Они предложат молодым людям пройти тестирование и дадут рекомендации по выбору специальности. На ярмарке также ждут выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального образования. Кроме того, получить консультации и актуальную информацию о ситуации на рынке труда здесь смогут все желающие. Вход на ярмарку свободный.