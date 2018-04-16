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Администрация образовательного комплекса «Школа №2117» проведет родительское собрание в Сети
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Администрация образовательного комплекса «Школа №2117» проведет родительское собрание в Сети 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Очередное родительское собрание в режиме онлайн проведут 19 апреля сотрудники администрации образовательный комплекс «Школа №2117». Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
Среди заявленных для обсуждения вопросов значатся государственная итоговая аттестация, перспективы развития дополнительного образования, проектная деятельность у дошкольников и многое другое.
Отдельно обсудят реализацию проекта «Профессиональное образование без границ». Вещание родительского собрания запланировано на 19:00.
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