Администрация образовательного комплекса «Школа №2117» проведет родительское собрание в Сети

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Очередное родительское собрание в режиме онлайн проведут 19 апреля сотрудники администрации образовательный комплекс «Школа №2117». Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Среди заявленных для обсуждения вопросов значатся государственная итоговая аттестация, перспективы развития дополнительного образования, проектная деятельность у дошкольников и многое другое.

Отдельно обсудят реализацию проекта «Профессиональное образование без границ». Вещание родительского собрания запланировано на 19:00.