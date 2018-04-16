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Керчанка стала призером регионального этапа конкурса «Учитель года России»
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Керчанка стала призером регионального этапа конкурса «Учитель года России» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Крыму прошел первый тур республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Конкурс проводится в целях выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, а также повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда. Посредством конкурса учителя получают возможность распространения своего инновационного опыта.
Глава администрации города Керчи Сергей Бороздин сообщил НСН, что учительница иностранного языка из Керчи представительница 23 школы Елена Завгородняя стала призером республиканского этапа конкурса «Учитель года России» и получила Диплом II степени.
Как рассказали в школе, учителя из 23 школы уже второй раз становятся победителями этого конкурса.
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