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Студенты колледжа на Новодмитровской приняли участие в первой зарубежной стажировке
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Студенты колледжа на Новодмитровской приняли участие в первой зарубежной стажировке 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Первая зарубежная стажировка студентов колледжа по подготовке социальных работников № 16 завершилась на минувшей неделе. Участники проходили недельную практику в одном из старейших учебных заведений Венгрии — на факультете социальных наук Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште.
— Образовательная программа включала в себя не только изучение деятельности учреждений социальной защиты венгерской столицы, но и знакомство с кафедрой социальной работы и системой подготовки кадров для этих учреждений. Наши студенты из групп ПСР 42, ПСР 33 и ПСР 31 поработали в библиотеке факультета и подобрали материал для своих будущих дипломных работ, — сообщили в колледже.
Завершающим этапом стал совместный семинар со студентами университета, посвященный сравнительному анализу систем социальной защиты в Российской Федерации и Венгрии, в рамках которого студенты колледжа подготовили выступления и презентации на английском языке. (то)
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