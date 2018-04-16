Студенты колледжа на Новодмитровской приняли участие в первой зарубежной стажировке

Первая зарубежная стажировка студентов колледжа по подготовке социальных работников № 16 завершилась на минувшей неделе. Участники проходили недельную практику в одном из старейших учебных заведений Венгрии — на факультете социальных наук Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште

— Образовательная программа включала в себя не только изучение деятельности учреждений социальной защиты венгерской столицы, но и знакомство с кафедрой социальной работы и системой подготовки кадров для этих учреждений. Наши студенты из групп ПСР 42, ПСР 33 и ПСР 31 поработали в библиотеке факультета и подобрали материал для своих будущих дипломных работ, — сообщили в колледже.