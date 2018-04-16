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День открытых дверей пройдёт в школе на улице Годовикова
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День открытых дверей пройдёт в школе на улице Годовикова 

Управа Останкинского района 22 минуты назад
Фото: Управа Останкинского района
День открытых дверей пройдёт в пятницу, 20 апреля, в школе № 1531 имени С. К. Годовикова (ул. Годовикова, 4).
В 15.30 в учреждении ждут будущих первоклассников и их родителей на встрече «Выбираю школу». В 16.00 родители будущих пятиклассников познакомятся с профильными направлениями обучения, а в 18.00 старшеклассники смогут побывать на встрече «Выбираю профиль обучения».
В соседнем корпусе, на Годовикова, 16а, с 15.30 до 18.30 можно будет посетить открытые занятия объединений дополнительного образования и встречи с администрацией учебного заведения. (иб)
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