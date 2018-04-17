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Детский хор «Аврора» выступил в музыкальной школе на Гончарова
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Детский хор «Аврора» выступил в музыкальной школе на Гончарова 

Управа Бутырского района города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередное мероприятие, проводимое в рамках I Открытого московского музыкального фестиваля детского творчества «Музыкальная среда», состоялось в детской музыкальной школе № 66 на Гончарова на минувшей неделе. Перед гостями выступили солисты хора «Аврора».
— Детский хор «Аврора» — лауреат всероссийских и международных конкурсов, а также лауреат гранта мэра Москвы. Молодые артисты поздравили школу с 50-летним юбилеем, исполнив произведения русских и зарубежных композиторов, а также американские спиричуэлы, — сообщили в администрации школы.
Напомним, детская музыкальная школа № 66 находится по адресу: ул. Гончарова, д. 15А. (вт)
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