Детский хор «Аврора» выступил в музыкальной школе на Гончарова

Очередное мероприятие, проводимое в рамках I Открытого московского музыкального фестиваля детского творчества «Музыкальная среда», состоялось в детской музыкальной школе № 66 на Гончарова на минувшей неделе. Перед гостями выступили солисты хора «Аврора».

— Детский хор «Аврора» — лауреат всероссийских и международных конкурсов, а также лауреат гранта мэра Москвы . Молодые артисты поздравили школу с 50-летним юбилеем, исполнив произведения русских и зарубежных композиторов, а также американские спиричуэлы, — сообщили в администрации школы.

Напомним, детская музыкальная школа № 66 находится по адресу: ул. Гончарова, д. 15А. (вт)