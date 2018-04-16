Михайлово-Ярцевская детская школа искусств отрыла набор учеников

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С 15 апреля начался набор в Михайлово-Ярцевскую детскую школу искусств.

Подробную информацию о правилах приема можно посмотреть и скачать на сайте учреждения. Ее подтвердила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Спасская.

— Вопрос о количестве мест на данный момент для нас является наиболее актуальным, — заявила она.

Подробно условия поступления обсудили во время недавно состоявшегося Дня открытых дверей. Отмечается, что число мест для поступающих ограничено. Школа примет учеников на бюджетной основе, однако для этого необходимо сдать вступительные экзамены.

Сообщается, что набор продлится до 20 августа.