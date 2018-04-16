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Учитель признался в неумении читать и писать
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Проработавший 17 лет в школе учитель признался в неумении читать и писать 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: John Corcoran Foundation
Американский учитель Джон Коркоран (John Corcoran) в интервью «Би-би-си» рассказал о том, как проработал в школе 17 лет несмотря на то, что не умел ни читать, ни писать.
Коркоран рос в американском штате Нью-Мексико в 40-50-ые годы. Он признался, что в школе отчаянно пытался научиться читать, но каждый раз видел в книге «какую-то китайскую грамоту». Каждый раз учителя говорили его родителям, что он способный и сможет преодолеть трудности, и переводили его в следующий класс.
Будучи мальчиком, Коркоран молился и просил у бога, чтобы тот помог ему научиться читать. К седьмому классу он понял, что нужно дружить с теми, кто сможет сделать за него домашнее задание. На большинстве экзаменов он прибегал к хитроумным уловкам, передавая задания преуспевающим друзьям, и сдавал готовые работы.
Коркорану удалось окончить школу и колледж, после его пригласили работать учителем из-за нехватки кадров. Он работал тренером по легкой атлетике, учил студентов быстро печатать на машинке.
«Я никогда не писал на доске. В основном мы смотрели много фильмов и много дискутировали», — рассказал Коркоран.
Впервые о своем секрете он рассказал жене. Позднее Коркоран узнал, что он не единственный человек в США, который страдает от безграмотности. В результате он обзавелся 65-летней наставницей, которая согласилась обучить мужчину с нуля.
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