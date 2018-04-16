Студентам, обучающимся за рубежом, помогут трудоустроиться в России

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости Россия заинтересована в возвращении студентов-соотечественников, обучающихся за рубежом, их готовы перевести в российские университеты и помочь с трудоустройством, рассказали эксперты, представляя в понедельник проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!».

Новый проект связан во многом с запуском в 2017 году в России масштабной программы по развитию цифровой экономики, заявила начальник управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества Ольга Евко. Одним из важных направлений программы является подготовка кадров.

"Проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» станет, наверное, первым шагом по созданию экосистемы для цифровой экономики нашей страны. Как мы знаем, внутренняя политика в ряде стран и в Европе, в частности, все чаще носит ярко выраженный антироссийский характер. Мы вынуждены отметить негативное влияние русофобских настроений на деятельность наших соотечественников, которые целенаправленно сужают им возможности для самореализации", — сказала представитель Россотрудничества.

Генри Сардарян. "Мы поставили перед собой задачу создать не просто условия, а вместе с нашими экспертами создать полноценную структуру для наших ребят, которые учатся сейчас в Великобритании и находятся в подвешенном, мягко говоря, состоянии. Мы считаем необходимым уже сейчас создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы они могли вернуться на Родину", — рассказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД России

Студенты бакалавриата могут перевестись на факультет управления и политики МГИМО, пояснил Сардарян, уточнив, что в качестве образования учащиеся точно не потеряют. Для тех студентов, которые не очень хорошо владеют русским языком, есть англоязычные программы, добавил эксперт.

Также, по словам Сардаряна, весь процесс перевода в российский вуз будет сделан максимально удобно, без бюрократической волокиты для студентов.

Россия заинтересована в возвращении талантливых ребят на Родину, отметил декан МГИМО.

Руководитель всероссийского сообщества «Преактум», заместитель председателя по вопросам предпринимательства Российской ассоциации студентов по развитию науки и образованию Олег Мансуров, в свою очередь отметил, что проблем с трудоустройством в России у студентов и выпускников не будет.

"В нашем случае спрос превышает предложение. Много вакансий по тем направлениям, которые связаны с цифровой трансформацией, в сфере больших данных, искусственного интеллекта и других технологических платформ. Порядка 120 тысяч разработчиков нам требуются для экономики ежегодно", — сказал Мансуров.

К каждому студенту и квалифицированному специалисту будет индивидуальный подход для выстраивания карьерной траектории в России, подчеркнула Евко.