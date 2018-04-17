Российских студентов решили вернуть из «недружественных» стран

Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться в Россию , сообщает «Коммерсантъ».

Проект под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» запустило Россотрудничество. Он подразумевает, что россияне, которые учатся в вузах Великобритании и других стран, которые проявляют «недружественное отношение» к их Родине, могут вернуться в Россию «по политическим причинам».

Представитель Россотрудничества Ольга Евко подтвердила, что в ведомстве отмечают в ряде стран «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников». По ее словам, «остро стоит вопрос о безопасности» российских студентов за рубежом.