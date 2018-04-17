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Российских студентов решили вернуть из «недружественных» стран
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Российских студентов решили вернуть из «недружественных» стран 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться в Россию, сообщает «Коммерсантъ».
Проект под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!» запустило Россотрудничество. Он подразумевает, что россияне, которые учатся в вузах Великобритании и других стран, которые проявляют «недружественное отношение» к их Родине, могут вернуться в Россию «по политическим причинам».
Представитель Россотрудничества Ольга Евко подтвердила, что в ведомстве отмечают в ряде стран «негативное влияние русофобских настроений на деятельность соотечественников». По ее словам, «остро стоит вопрос о безопасности» российских студентов за рубежом.
Вернувшимся на родину студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.
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