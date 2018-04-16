Школьники из Хорошевки стали лучшими на столичном кубке фитнес-аэробики

На базе школы № 1409 в воскресенье, 15 апреля, состоялся открытый кубок Департамента образования Москвы по фитнес-аэробике.

Сборная школы была представлена в двух возрастных категориях. В старшей возрастной группе в блоке «Ритмическая гимнастика» участники секции дополнительного образования школы «Скиппинг» заняли первое место.

— Поздравляем команду и тренера с победой, — отметили в администрации школы. — Эти соревнования дают возможность участникам секций московских школ не только проверить свои силы, но и подготовиться к всероссийским и международным соревнованиям.

В открытом кубке приняли участие более 40 команд со всей Москвы. (то)