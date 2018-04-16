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Школьники из Хорошевки стали лучшими на столичном кубке фитнес-аэробики
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Школьники из Хорошевки стали лучшими на столичном кубке фитнес-аэробики 

Управа района Хорошевский города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
На базе школы № 1409 в воскресенье, 15 апреля, состоялся открытый кубок Департамента образования Москвы по фитнес-аэробике.
Сборная школы была представлена в двух возрастных категориях. В старшей возрастной группе в блоке «Ритмическая гимнастика» участники секции дополнительного образования школы «Скиппинг» заняли первое место.
— Поздравляем команду и тренера с победой, — отметили в администрации школы. — Эти соревнования дают возможность участникам секций московских школ не только проверить свои силы, но и подготовиться к всероссийским и международным соревнованиям.
В открытом кубке приняли участие более 40 команд со всей Москвы. (то)
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