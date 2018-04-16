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В екатеринбургской школе №85 объявили внеплановые «каникулы»
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В екатеринбургской школе №85 объявили внеплановые «каникулы» 

Уралинформбюро 45 минут назад
Фото: Уралинформбюро
С 17 апреля более 1 300 учеников МАОУ СОШ №85 в Екатеринбурге будут осваивать материал дистанционно. В школе введен карантин по острым кишечным и респираторным вирусным инфекциям, сообщает "Уралинформбюро".
"В школе на период с 17.04.2018г. по 23.04.2018г. объявляется карантин по заболеваемости ОКИ и ОРВИ. Учебный процесс будет организован дистанционно", — гласит объявление на сайте образовательного учреждения.
Сразу несколько учащихся школы №85 обратились за помощью врачам. И хотя эти случаи не связаны между собой, пока санврачи будут искать очаг заболевания, учебное учреждение решили закрыть. Кроме того, обеспокоенные здоровьем своих чад родители попросили руководство школы вывести детей на дистанционное обучение, чтобы предотвратить распространение инфекции.
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