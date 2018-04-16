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В Бибиреве прошла конференция «Информационные технологии в дошкольном образовании»
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В Бибиреве прошла конференция «Информационные технологии в дошкольном образовании» 

Управа района Бибирево 43 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
На базе школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» на минувшей неделе состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии в дошкольном образовании» (ИТДО-2018). Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие проходило при поддержке проектного офиса «Школа новых технологий».
— Спикеры подготовили много интересных докладов, тренингов и мастер-классов, в которых они не просто знакомили слушателей с результатами своей работы, но и старались обучить и передать IT-опыт своим коллегам, — рассказали в администрации ШМК «Бибирево».
Там отметили, что подготовка к конференции заняла порядка двух месяцев. Для участников мероприятия было организовано почти два десятка активностей и различные онлайн-трансляции. (вт)
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