Ещё
Ученики школы «Спектр» в Печатниках убрали территорию учебного заведения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва назвала виновника химатаки в Сирии
Москва назвала виновника химатаки в Сирии

Ученики школы «Спектр» в Печатниках убрали территорию учебного заведения 

Управа района Печатники города Москвы 49 минут назад
Фото: Новые печатники
В школе «Спектр», расположенной на территории района Печатники, прошел экологический субботник по благоустройству территорий, в котором приняли участие сотрудники школы, родители и обучающиеся. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«Вооружившись необходимым инвентарем, все с удовольствием приводили в порядок территории: убирали опавшую листву, подметали участки,
рыхлили землю у корней деревьев. Мы очень любим нашу школу, детский сад и хотим, чтобы двор был всегда красивым и ухоженным. Все потрудились на славу», — говорится в сообщении.
Напомним, школа «Спектр» находится по адресу: ул. Гурьянова, д.33. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Школьники из Печатников побывали в усадьбе «Кусково» Собянин открыл новую поликлинику в Некрасовке «Боярыня Масленица» придет в Печатники 17 февраля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение322
Москва назвала виновника химатаки в Сирии149
Кремль призвал россиян не играть в прятки505
Кобзон доставлен в больницу159
МИД предупредил россиян об угрозе29
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение