Ученики школы «Спектр» в Печатниках убрали территорию учебного заведения

В школе «Спектр», расположенной на территории района Печатники, прошел экологический субботник по благоустройству территорий, в котором приняли участие сотрудники школы, родители и обучающиеся. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«Вооружившись необходимым инвентарем, все с удовольствием приводили в порядок территории: убирали опавшую листву, подметали участки,

рыхлили землю у корней деревьев. Мы очень любим нашу школу, детский сад и хотим, чтобы двор был всегда красивым и ухоженным. Все потрудились на славу», — говорится в сообщении.

Напомним, школа «Спектр» находится по адресу: ул. Гурьянова, д.33. (то)