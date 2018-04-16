Районную детскую музыкальную школу отремонтируют в 2019 году

Власти Москвы объявили конкурс на ремонт детской музыкальной школы имени Рейнгольда Глиэра. Реставрационные работы должны завершиться в 2019 году.

— Исполнителя контракта для работ по сохранению объекта культурного наследия определяет конкурс с ограниченным участием, — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев

Он добавил, что договор заключат опытным подрядчиком. Исполнитель должен иметь как минимум три года опыта работы на объектах культурного наследия.

На сайте Информационного центра Правительства Москвы напомнили, что занятия в музыкальной школе прекратились в 2014 году. Тогда стенах здании обнаружили трещины, сколы и вымывание цемента между кирпичной кладкой. Строение признали аварийным, занятия в срочном порядке перенесли в другие районные учреждения.

Здание музыкальной школы находится по адресу: улица Большая Якиманка, дом 29.