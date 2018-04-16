Соревнования допризывной молодежи состоялись в районе Люблино

Состязания допризывной молодежи района Люблино прошли на стадионе школы №460. Об этом рассказал руководитель спортивно-досугового центра «Люблино» Александр Янов

— Программа соревнований по общефизической подготовке состояла из трех основных этапов: бег на дистанцию 100 метров, метание гранаты и подтягивание на перекладине. Соревнования по военно-прикладной подготовке были следующие: сборка-разборка автомата, надевание общевойскового защитного комплекта и челночный бег. Всего в первенстве приняли участие шесть команд, — сказал Александр Янов.

Так, в соревнованиях по общефизической подготовке первое место заняла школа «Карьера», второе место — школа №2121, третье — школа №460. А в состязаниях по начальной военной подготовке первое место получила школа №2092, второе — школа №1877, третье — школа «Карьера». (мю)