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Соревнования допризывной молодежи состоялись в районе Люблино
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Соревнования допризывной молодежи состоялись в районе Люблино 

Управа района Люблино 56 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Состязания допризывной молодежи района Люблино прошли на стадионе школы №460. Об этом рассказал руководитель спортивно-досугового центра «Люблино» Александр Янов.
— Программа соревнований по общефизической подготовке состояла из трех основных этапов: бег на дистанцию 100 метров, метание гранаты и подтягивание на перекладине. Соревнования по военно-прикладной подготовке были следующие: сборка-разборка автомата, надевание общевойскового защитного комплекта и челночный бег. Всего в первенстве приняли участие шесть команд, — сказал Александр Янов.
Так, в соревнованиях по общефизической подготовке первое место заняла школа «Карьера», второе место — школа №2121, третье — школа №460. А в состязаниях по начальной военной подготовке первое место получила школа №2092, второе — школа №1877, третье — школа «Карьера». (мю)
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