Татарстан по поручению Москвы создаст дополнительные места в яслях 

Министерство образования и науки РТ разрабатывает программу, в рамках которой в республике будут созданы дополнительные места в ясельных группах детских садов. Реализацию проекта оценивают в 500 миллионов рублей ежегодно, рассчитана программа на 2018 и 2019 годы. О предстоящей работе в ходе заседания Комитета Госсовета РТ по соцполитике рассказала заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима. Пока программа разрабатывается на уровне ведомств. Ясельные группы будут посещать малыши до 3 лет. Поручение отдано федеральным правительством, говорит замминистра. В целом же, в период с 2013 по 2017 годы в республике создали более 30 тысяч мест в детских садах дополнительно. Построены 158 новых детсадов, добавила Сулима.