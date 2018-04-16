Выводили деньги под видом ремонта: поборы в челябинском лицее переросли в уголовное дело

Челябинске возбудили уголовное дело о мошенничестве в лицее № 77. Родители школьников пожаловались на незаконные поборы в благотворительный фонд «Пладис». Проверив бухгалтерию, полицейские нашли фиктивный договор на ремонт учебного заведения, по которому из некоммерческой организации вывели больше 250 тысяч рублей.

Дело возбудили пока в отношении неустановленных сотрудников лицея. Но очевидно, что фигурантом могут стать представители руководства, имеющие право подписи.

О поборах в этом лицее 74.ru написал в начале учебного года. Тогда родители рассказали, что на собеседование с первоклассниками необходимо было приходить с квитанцией об оплате 12 тысяч рублей в некий «Челябинский городской общественный фонд развития лицея № 77 „Пладис“». Причём внести деньги должны были все — как ученики не по прописке, так и те, кто шёл по месту жительства. А с родителей всех остальных школьников требовали заплатить «добровольный» ежегодный взнос в шесть тысяч рублей. Мам и пап возмутило, что в случае задолженности учителя начинали при всём классе давить на детей, а на собраниях говорили: «Вы знали, в какую школу шли. Не нравится — идите в обычную».

Куда исчезали деньги из «благотворительного» фонда лицея, сейчас разбирается полиция

Несмотря на возбуждение уголовного дела, сбор денег в лицее по-прежнему продолжается.

— На последнем родительском собрании нам опять сказали, что надо сдать по тысяче рублей на ремонт класса. Мы начали предлагать справиться своими силами, предложили найти электрика, что-то ещё, но нет. Нам категорично сказали — собираем по тысяче, — рассказала мама одной из учениц лицея. — Уже уши в трубочку сворачиваются от этого вымогательства. В другом классе нашей школы учитель сказала, что нужно купить новые жалюзи. Родители предложили: давайте сдадим в химчистку те, что есть. На что она ответила: «Нет, хочу новые, эти и так уже три года висят». А учитель начальных классов потребовала купить интерактивную доску за 93 тысячи рублей. Родители хотели поискать подешевле, но ей нужна именно такая.