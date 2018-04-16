Измайловские мастера показали свое мастерство

Студии Центра культуры и спорта «Измайлово» приняли участие в Московском международном творческом фестивале «От Рождества до Воскресенья».

На прошлой неделе измайловцы, которые занимаются в студиях «Образ» (педагог Кустова Н. М.), «Художественная роспись по дереву» (педагог Ярошевская Т. А.) и «Мастерица» (педагог Самохина И. А.) представили свои работы на международном творческом фестивале. От каждой студии участвовало от 10 до 15 воспитанников в возрасте от шести до 60 лет. Мастера из Измайлово показали свои рисунки и поделки, над которыми они работали на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что основной целью фестиваля «От Рождества до Воскресенья» стало возрождение интереса к духовному и художественно-культурному наследию русского и других православных народов. В нем приняли участие детские клубы, центры и объединения, детские сады, общеобразовательные школы детские художественные школы, воскресные школы, студии и школы искусств, другие учреждения досуга и социального воспитания, культуры и образования.

На прошлой неделе измайловцы, которые занимаются в студиях «Образ» (педагог Кустова Н. М.), «Художественная роспись по дереву» (педагог Ярошевская Т. А.) и «Мастерица» (педагог Самохина И. А.) представили свои работы на международном творческом фестивале. От каждой студии участвовало от 10 до 15 воспитанников в возрасте от шести до 60 лет. Мастера из Измайлово показали свои рисунки и поделки, над которыми они работали на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что основной целью фестиваля «От Рождества до Воскресенья» стало возрождение интереса к духовному и художественно-культурному наследию русского и других православных народов. В нем приняли участие детские клубы, центры и объединения, детские сады, общеобразовательные школы детские художественные школы, воскресные школы, студии и школы искусств, другие учреждения досуга и социального воспитания, культуры и образования.