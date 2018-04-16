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Измайловские мастера показали свое мастерство 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Студии Центра культуры и спорта «Измайлово» приняли участие в Московском международном творческом фестивале «От Рождества до Воскресенья».
На прошлой неделе измайловцы, которые занимаются в студиях «Образ» (педагог Кустова Н. М.), «Художественная роспись по дереву» (педагог Ярошевская Т. А.) и «Мастерица» (педагог Самохина И. А.) представили свои работы на международном творческом фестивале. От каждой студии участвовало от 10 до 15 воспитанников в возрасте от шести до 60 лет. Мастера из Измайлово показали свои рисунки и поделки, над которыми они работали на протяжении нескольких месяцев.
Напомним, что основной целью фестиваля «От Рождества до Воскресенья» стало возрождение интереса к духовному и художественно-культурному наследию русского и других православных народов. В нем приняли участие детские клубы, центры и объединения, детские сады, общеобразовательные школы детские художественные школы, воскресные школы, студии и школы искусств, другие учреждения досуга и социального воспитания, культуры и образования.
На прошлой неделе измайловцы, которые занимаются в студиях «Образ» (педагог Кустова Н. М.), «Художественная роспись по дереву» (педагог Ярошевская Т. А.) и «Мастерица» (педагог Самохина И. А.) представили свои работы на международном творческом фестивале. От каждой студии участвовало от 10 до 15 воспитанников в возрасте от шести до 60 лет. Мастера из Измайлово показали свои рисунки и поделки, над которыми они работали на протяжении нескольких месяцев.
Напомним, что основной целью фестиваля «От Рождества до Воскресенья» стало возрождение интереса к духовному и художественно-культурному наследию русского и других православных народов. В нем приняли участие детские клубы, центры и объединения, детские сады, общеобразовательные школы детские художественные школы, воскресные школы, студии и школы искусств, другие учреждения досуга и социального воспитания, культуры и образования.
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