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В школе на Соколе отметили День космонавтики
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В школе на Соколе отметили День космонавтики 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
День космонавтики отпраздновали в средних и старших классах школы №1252 имени Сервантеса на Соколе. Памятной дате посвятили конкурсы загадок и стихотворений, космическую викторину и множество других мероприятий.
— Участников ждал круглый стол, посвященный первым отправившимся в космос животным. В дискуссиях и обсуждениях не было равнодушных, — рассказал представитель школы.
Как отметили организаторы, школьники проявили огромный интерес к изучению космоса, с интересом принимали участие во всех видах деятельности. (ео)
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