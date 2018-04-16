В школе на Соколе отметили День космонавтики

День космонавтики отпраздновали в средних и старших классах школы №1252 имени Сервантеса на Соколе. Памятной дате посвятили конкурсы загадок и стихотворений, космическую викторину и множество других мероприятий.

— Участников ждал круглый стол, посвященный первым отправившимся в космос животным. В дискуссиях и обсуждениях не было равнодушных, — рассказал представитель школы.

Как отметили организаторы, школьники проявили огромный интерес к изучению космоса, с интересом принимали участие во всех видах деятельности. (ео)