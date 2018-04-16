Малыши и старшеклассники школы имени Сервантеса присоединились к экологической акции «Бумажный бум»

Акция «Бумажный бум» в полном разгаре в школе №1252 района Сокол. В сборе макулатуры принимают участие практически все воспитанники — от малышей до учащихся старших классов.

— Свой посильный вклад вносят даже дошкольники, жертвующие на благое дело видавшие виды альбомы, раскраски и зачитанные в прямом смысле слова до дыр буквари, — рассказали в администрации образовательного учреждения.

Также в ход идут тетрадки, самостоятельные работы, черновики рефератов и отжившие свой век газеты и разнообразная периодика. (ео)