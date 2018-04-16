Юные театралы одной из школ Лефортова стали лауреатами районного фестиваля

Воспитанники театральной студии «Синяя птица», которая работает на базе школы № 1228 района Лефортово, отличились на районном фестивале «Таланты Лефортова». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Наша команда под руководством педагогов дополнительного образования стала дипломантом первой степени в номинации «Театр». Поздравляем и желаем дальнейших успехов и побед! — сообщили в администрации школы.

Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 42. (ео)