Ещё
Юные театралы одной из школ Лефортова стали лауреатами районного фестиваля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва назвала виновника химатаки в Сирии
Москва назвала виновника химатаки в Сирии

Юные театралы одной из школ Лефортова стали лауреатами районного фестиваля 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Воспитанники театральной студии «Синяя птица», которая работает на базе школы № 1228 района Лефортово, отличились на районном фестивале «Таланты Лефортова». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Наша команда под руководством педагогов дополнительного образования стала дипломантом первой степени в номинации «Театр». Поздравляем и желаем дальнейших успехов и побед! — сообщили в администрации школы.
Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 42. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
Школьники из Лефортова примут участие в городском конкурсе В школе на Авиамоторной поговорили о военно-морских училищах и институтах России НИУ «МЭИ» принял участие в проведении олимпиады «Время учиться в России»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение322
Москва назвала виновника химатаки в Сирии149
Кремль призвал россиян не играть в прятки505
Кобзон доставлен в больницу159
МИД предупредил россиян об угрозе29
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение