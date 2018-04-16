В ПетрГУ дадут мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по трем предметам

Пройти его можно как явившись лично, так и дистанционным способом.

18 апреля в 14.30 в Молодежном иннопарке ПетрГУ (пр. Ленина, 33, 1 этаж) пройдет открытый образовательный мастер-класс по подготовке к ЕГЭ.

Он будет проводиться по 3 предметам: обществознание, русский язык, иностранный язык.

Ведущие мастер-класса: по обществознанию — Ирина Юрьевна Бисерова, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса ПетрГУ, старший эксперт региональной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию, председатель комиссии регионального уровня Всероссийской Олимпиады школьников по обществознанию;

по иностранному языку — Надежда Петровна Шабликова, доцент кафедры английского языка ПетрГУ, председатель предметной комиссии по ЕГЭ по иностранным языкам;

по русскому языку — Наталья Сергеевна Шубина, доцент кафедры русского языка ПетрГУ, эксперт региональной предметной комиссии по проверке работ участников ЕГЭ по русскому языку.

Для участия в мастер-классе необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Мастер-класс проводится как в очной, так и дистанционной форме (онлайн-трансляция).