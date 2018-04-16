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В ПетрГУ дадут мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по трем предметам
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В ПетрГУ дадут мастер-класс по подготовке к ЕГЭ по трем предметам 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Пройти его можно как явившись лично, так и дистанционным способом.
18 апреля в 14.30 в Молодежном иннопарке ПетрГУ (пр. Ленина, 33, 1 этаж) пройдет открытый образовательный мастер-класс по подготовке к ЕГЭ.
Он будет проводиться по 3 предметам: обществознание, русский язык, иностранный язык.
Ведущие мастер-класса: по обществознанию — Ирина Юрьевна Бисерова, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса ПетрГУ, старший эксперт региональной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию, председатель комиссии регионального уровня Всероссийской Олимпиады школьников по обществознанию;
по иностранному языку — Надежда Петровна Шабликова, доцент кафедры английского языка ПетрГУ, председатель предметной комиссии по ЕГЭ по иностранным языкам;
по русскому языку — Наталья Сергеевна Шубина, доцент кафедры русского языка ПетрГУ, эксперт региональной предметной комиссии по проверке работ участников ЕГЭ по русскому языку.
Для участия в мастер-классе необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Мастер-класс проводится как в очной, так и дистанционной форме (онлайн-трансляция).
По материалам: ptzgovorit.ru
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