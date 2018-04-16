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В гостях у веселого сказочника побывали юные жители Войковского
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В гостях у веселого сказочника побывали юные жители Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
День рождения Корнея Чуковского отметили воспитанники школы №717 Войковского района. Памятной дате посвятили литературную игру-путешествие «В гостях у веселого сказочника».
— Корней Чуковский прожил замечательную, долгую, интересную жизнь, был знаком со многими известными людьми, занимался журналистикой, переводами, критикой. Об этом, а также о детских годах Чуковского рассказала учащимся начальной школы библиотекарь, — уточнил представитель администрации школы.
Также ребята отвечали на вопросы викторины по сказкам и стихам именинника. Лучшие игроки вышли в финал, где вопросы были уже сложнее. (ео)
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