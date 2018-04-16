Учителя из Войковского присоединились к разговору о будущем московского образования

Педагоги школы №2099, которая расположена на 3-й Радиаторской улице, приняли участие в открытом педагогическом совете. Участники обсудили стратегию развития столичного образования до 2025 года. Об этом сообщил сотрудник школы.

— Спикером выступила одна из разработчиков стратегии, Зоя Николаевна Чернышева. Она познакомила собравшихся с механизмами реализации стратегии, — объяснил представитель образовательной организации.

Добавим, что мероприятие прошло в среду, 11 апреля, в стенах школы №1474. (ео)