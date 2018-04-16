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Учителя из Войковского присоединились к разговору о будущем московского образования
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Учителя из Войковского присоединились к разговору о будущем московского образования 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Педагоги школы №2099, которая расположена на 3-й Радиаторской улице, приняли участие в открытом педагогическом совете. Участники обсудили стратегию развития столичного образования до 2025 года. Об этом сообщил сотрудник школы.
— Спикером выступила одна из разработчиков стратегии, Зоя Николаевна Чернышева. Она познакомила собравшихся с механизмами реализации стратегии, — объяснил представитель образовательной организации.
Добавим, что мероприятие прошло в среду, 11 апреля, в стенах школы №1474. (ео)
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