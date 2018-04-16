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Отбывающий срок экс-проректор тюменского вуза — снова в деле
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Отбывающий срок экс-проректор тюменского вуза — снова в деле 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Бывший проректор Тюменского индустриального университета (ТИУ) Александр Ошибков стал фигурантом очередного уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.
Поводом стали результаты прокурорской проверки в ООО «НИПИ „Нефтегазпроект“. Выяснилось, что в августе 2015 года Ошибков, занимая пост директора департамента стратегического развития Тюменского государственного нефтегазового университета (сейчас — ТИУ), заключил договор с „Нефтегазпроектом“ на разработку технологии использования отходов бурения, образующихся при строительстве скважин на лицензионных участках ООО „ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь“. При этом единственным учредителем „НИПИ „Нефтегазпроект“ являлся вуз.
Сумма контракта превысила 2,2 миллиона рублей. По версии следствия, деньги Ошибков получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники университета.
Если вина Ошибкова будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас экс-проректор отбывает 6-летний срок в колонии общего режима за хищение 180 миллионов.
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