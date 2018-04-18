Народные мелодии прозвучат в музыкальной школе на Северном бульваре

Учащиеся младших классов отдела «Народные инструменты» детской музыкальной школы имени Гречанинова выступят с концертной программой «Первые шаги на сцене». Как сообщила заместитель директора школы Елена Зеленцова, любителей народных мелодий будут ждать в четверг, 19 апреля.

— В исполнении наших юных артистов в этот день в большом концертном зале прозвучит музыка зарубежных, русских, советских, современных композиторов, и, конечно же, всеми любимые обработки народных мелодий, — рассказала Зеленцова.

Она отметила, что многие учащиеся школы выйдут на сцену впервые.

Начало в 18.00 по адресу: Северный бульвар, дом 7, корпус 1. Вход свободный. (вт)