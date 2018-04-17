Космонавты МКС провели урок географии для студентов Казанского федерального университета

"Участники телемоста смогли ознакомиться с презентацией не имеющего аналогов в мире образовательного проекта «Уроки географии с орбитальной высоты», над которым трудятся, в том числе, сотрудники Казанского федерального университета. Как отметили космонавты, они проводят съемку ряда природных объектов специально для проекта «Уроки географии с орбитальной высоты». Также была продемонстрирована технология производства фотоматериалов с борта МКС. Антон Шкаплеров и Олег Артемьев рассказали о своей работе на Международной космической станции, а также провели урок географии для артековцев и студентов Казанского федерального университета", — отмечается в сообщении Казанского федерального университета.