Космонавты МКС провели урок географии для студентов Казанского федерального университета 

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели урок географии для студентов Казанского федерального университета и артековцев с борта Международной космической станции. Занятие прошло во время телемоста «Казанский федеральный университет — Международная космическая станция», сообщает пресс-служба вуза во вторник.
"Участники телемоста смогли ознакомиться с презентацией не имеющего аналогов в мире образовательного проекта «Уроки географии с орбитальной высоты», над которым трудятся, в том числе, сотрудники Казанского федерального университета. Как отметили космонавты, они проводят съемку ряда природных объектов специально для проекта «Уроки географии с орбитальной высоты». Также была продемонстрирована технология производства фотоматериалов с борта МКС. Антон Шкаплеров и Олег Артемьев рассказали о своей работе на Международной космической станции, а также провели урок географии для артековцев и студентов Казанского федерального университета", — отмечается в сообщении Казанского федерального университета.
Уроженец Крыма Антон Шакплеров рассказал о географии родного полуострова, строительстве Крымского моста, Ростове-на-Дону, Волгограде и других территориях. По словам космонавтов, хозяйственная деятельность сильно повлияла на облик Земли. С помощью фотографии космонавты могут отслеживать изменения экологической обстановки на планете. Фотоснимки в дальнейшем отправляются ученым для анализа происходящих процессов.
"Уроки географии с орбитальный высоты" — совместный проект Казанского федерального университета, Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева и Института географии Российской академии наук. На данный момент есть четыре раздела образовательного курса — «Горы», «Озера», «Снежный покров и ледники», «Население и расселение мира». Каждый из них содержит от 150 до 200 фотографий, сделанных российскими космонавтами и текстовое сопровождение, разработанное учеными и педагогами Казани и Москвы.