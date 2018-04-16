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«День открытых дверей» устроили зенитчики Уссурийска
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«День открытых дверей» устроили зенитчики Уссурийска
Prim.News
1 час назад
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Воинские части Уссурийского гарнизона распахнули ворота для школьников и студентов.
Будущие защитники отечества смогли на время погрузится в армейские будни.
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