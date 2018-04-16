В Школе №2073 прошёл педагогический совет

В минувшую пятницу на базе образовательного комплекса Школа №2073 в поселении Вороновское прошёл педагогический совет по теме «Основные подходы к стратегии развития московского образования до 2025 года». Информацию об этом 14 апреля разместили на официальной странице учебного заведения в социальных сетях.

В рамках мероприятия педагоги образовательного комплекса ознакомились с основными направлениями, задачами и целями стратегии развития образования.

Кроме этого педагоги провели работу в группах и заслушали выступления своих коллег.