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В Школе №2073 прошёл педагогический совет
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В Школе №2073 прошёл педагогический совет 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
В минувшую пятницу на базе образовательного комплекса Школа №2073 в поселении Вороновское прошёл педагогический совет по теме «Основные подходы к стратегии развития московского образования до 2025 года». Информацию об этом 14 апреля разместили на официальной странице учебного заведения в социальных сетях.
В рамках мероприятия педагоги образовательного комплекса ознакомились с основными направлениями, задачами и целями стратегии развития образования.
Кроме этого педагоги провели работу в группах и заслушали выступления своих коллег.
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