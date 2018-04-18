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В библиотеке на Дмитровке прочитают африканские сказки
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В библиотеке на Дмитровке прочитают африканские сказки 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Марфино
В библиотеке № 29, которая расположена на Дмитровском шоссе, 19 апреля проведут бесплатный мастер-класс. В рамках занятия все желающие смогут нарисовать африканскую маску. Об этом рассказал заведующий библиотекой Александр Федоров.
— Гостям будет предложен мастер-класс по рисованию маски, участники которого узнают об особенностях народных орнаментов Африки. Также состоятся чтения африканских сказок и обсуждение их необычных героев. После этого пройдет показ фильма «Пятнадцатилетний капитан», — поделился Федоров.
Начало в 16.00. Адрес библиотеки № 29: Дмитровское шоссе, д. 43. (то)
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