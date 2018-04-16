Итоги хакатона «Академии искусственного интеллекта» для школьников подведут 21 апреля

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Финальное мероприятие просветительского проекта для школьников «Академия искусственного интеллекта», организованного Сбербанком и фондом «Вклад в будущее», пройдет 21 апреля в Москве. Как сообщила в понедельник пресс-служба Сбербанка, на хакатон по технологиям искусственного интеллекта съедутся 100 победителей онлайн-этапа проекта, его участниками стали школьники из разных регионов России

"Первая в России «Академия искусственного интеллекта» для школьников подводит итоги. 21 апреля в Москве состоится финальное мероприятие просветительского проекта фонда «Вклад в будущее» и Сбербанка «Академия искусственного интеллекта» для школьников. Участники хакатона по AI (artificial intelligence, искусственный интеллект — прим. ТАСС) — учащиеся 7-11 классов со всех регионов России, успешно прошедшие на сайте академии соревнование по выполнению задачи прогнозирования исхода популярной компьютерной игры Dota. Для итогового этапа проекта отобрано 100 человек, сильнейших из них наградят ценными и полезными призами", — говорится в сообщении.

Иркутске, Ульяновске, Томске, Академия начала работу 1 марта 2018 года, когда стартовали «Вводные уроки по AI» для детей и специальные семинары для учителей в Москве, Тюмени Екатеринбурге и других городах России. Программу занятий разработали специалисты Сбербанка, работающие в сфере искусственного интеллекта, они же и проводили занятия. Школьникам рассказали об истории искусственного интеллекта, основных трендах и перспективах развития AI, машинного обучения и анализа данных. Учителя на основе подготовленных для них материалов уже проводят уроки в своих школах, сообщили в пресс-службе.

"В рамках проекта обучено уже более 55 тысяч детей, более 3 тысяч учителей приняли участие в проекте. Мы сделали «Академию искусственного интеллекта» для школьников всей России, чтобы любой учащийся мог погрузиться в изучение современных технологий, в первую очередь технологий искусственного интеллекта, а также усилить свои компетенции и в области программирования, математики", — цитирует пресс-служба старшего вице-президента Сбербанка Александра Ведяхина

Создатели проекта ставят целью заинтересовать учащихся из разных регионов страны технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных, развить их компетенции в программировании и математике, рассказали в пресс-службе.