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Педагоги Колледжа легкой промышленности стали экспертами на экзамене по стандартам Worldskills
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Педагоги Колледжа легкой промышленности стали экспертами на экзамене по стандартам Worldskills 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Преподаватели Колледжа легкой промышленности выступили в качестве экспертов на демонстрационном экзамене по стандартам Worldskills. Испытания знаний молодых профессионалов прошли 12 апреля в Колледже имени Карла Фаберже.
— То, что наших преподавателей приглашают принять участие в мероприятии такого уровня, говорит о том, что они востребованы как педагоги. Это подразумевает их уровень профессионализма, — подчеркнула Светлана Могунова, сотрудник колледжа.
Преподавателям предлагалось оценить умение участников анализировать целевой рынок и продукт, понимать тенденции усовершенствований отрасли и знать протоколы поддержки корпоративной идентичности, инструкции по бренду и стилю.
Всего от учебного заведения в роли экспертов выступят 13 педагогов в различных категориях.
Добавим, что цель таких экзаменов для студентов, получающих среднее профессиональное образование, заключается в повышении их компетенции до международного уровня.
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