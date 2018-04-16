Педагоги Колледжа легкой промышленности стали экспертами на экзамене по стандартам Worldskills

Преподаватели Колледжа легкой промышленности выступили в качестве экспертов на демонстрационном экзамене по стандартам Worldskills. Испытания знаний молодых профессионалов прошли 12 апреля в Колледже имени Карла Фаберже.

— То, что наших преподавателей приглашают принять участие в мероприятии такого уровня, говорит о том, что они востребованы как педагоги. Это подразумевает их уровень профессионализма, — подчеркнула Светлана Могунова, сотрудник колледжа.

Преподавателям предлагалось оценить умение участников анализировать целевой рынок и продукт, понимать тенденции усовершенствований отрасли и знать протоколы поддержки корпоративной идентичности, инструкции по бренду и стилю.

Всего от учебного заведения в роли экспертов выступят 13 педагогов в различных категориях.

Добавим, что цель таких экзаменов для студентов, получающих среднее профессиональное образование, заключается в повышении их компетенции до международного уровня.