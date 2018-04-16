Студентов-бюджетников предложили обязать работать в госкомпаниях

Депутат ГД Сергей Вострецов разработал законопроект об обязательном распределении выпускников в госкомпании после учёбы.

Согласно законопроекту единоросса Сергея Вострецова, гражданин, отучившийся в вузе за счёт бюджета, обязан будет «проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении». 50% в уставной доле этой компании должны принадлежать государству.

По задумке Вострецова, выпускник должен будет отработать на госпредприятии столько же лет, сколько он учился. Если он откажется от работы в госкомпании, то ему придётся полностью возместить расходы федерального бюджета на своё обучение.

Как пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, эта инициатива направлена на то, чтобы решить «первоочередную проблему отсутствия опыта работы и стажа» у выпускников: «Больше половины выпускников высших учебных заведений не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта работы».

Законопроект Сергея Вострецова уже внесли на рассмотрение Госдумы.