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Студентов-бюджетников предложили обязать работать в госкомпаниях
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Студентов-бюджетников предложили обязать работать в госкомпаниях 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Депутат ГД Сергей Вострецов разработал законопроект об обязательном распределении выпускников в госкомпании после учёбы.
Согласно законопроекту единоросса Сергея Вострецова, гражданин, отучившийся в вузе за счёт бюджета, обязан будет «проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении». 50% в уставной доле этой компании должны принадлежать государству.
По задумке Вострецова, выпускник должен будет отработать на госпредприятии столько же лет, сколько он учился. Если он откажется от работы в госкомпании, то ему придётся полностью возместить расходы федерального бюджета на своё обучение.
Как пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту, эта инициатива направлена на то, чтобы решить «первоочередную проблему отсутствия опыта работы и стажа» у выпускников: «Больше половины выпускников высших учебных заведений не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта работы».
Законопроект Сергея Вострецова уже внесли на рассмотрение Госдумы.
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