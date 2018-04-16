Ещё
Учеников школы №1231 посвятят в юнармейцы в Кремле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва назвала виновника химатаки в Сирии
Москва назвала виновника химатаки в Сирии

Учеников школы №1231 посвятят в юнармейцы в Кремле 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Учеников 1-го «Ю» класса образовательного комплекса «Школа №1231» посвятят в юнармейцы в Кремле. Торжественное мероприятие состоится 18 апреля.
— Ребята готовились целый год для этого мероприятия: участвовали в благотворительной акции «Помощь Сирии», выступали перед ребятами из детского сада, помогали бездомным животным. Скоро в нашей школе будет около 100 юнармейцев, — поделилась информацией Татьяна Алимова, заместитель директора образовательного учреждения.
Она добавила, что в специальный класс войду как девочки, так и мальчики.
Отметим, что Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Педагоги Колледжа легкой промышленности стали экспертами на экзамене по стандартам Worldskills Кадеты школы №1574 приняли участие в городском конкурсе «Смотр строя и песни» День открытых дверей пройдет в школе №1239
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение320
Москва назвала виновника химатаки в Сирии142
Кремль призвал россиян не играть в прятки503
Кобзон доставлен в больницу151
МИД предупредил россиян об угрозе24
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение