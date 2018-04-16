Учеников школы №1231 посвятят в юнармейцы в Кремле

Учеников 1-го «Ю» класса образовательного комплекса «Школа №1231» посвятят в юнармейцы в Кремле. Торжественное мероприятие состоится 18 апреля.

— Ребята готовились целый год для этого мероприятия: участвовали в благотворительной акции «Помощь Сирии», выступали перед ребятами из детского сада, помогали бездомным животным. Скоро в нашей школе будет около 100 юнармейцев, — поделилась информацией Татьяна Алимова, заместитель директора образовательного учреждения.

Она добавила, что в специальный класс войду как девочки, так и мальчики.

Отметим, что Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение.