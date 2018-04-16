Я хотел подружиться с детьми: учитель создал бойцовский клуб в школе

Сам 23-летний учитель уверяет, что не собирался организовывать схватки, а лишь намеревался найти общий язык с детьми.

Сейчас парень уволен с работы и обвиняется в создании тайного бойцовского клуба в стенах учебного заведения в Коннектикуте. Согласно данным, 23-летний Райан Эйвери Фиш курировал как минимум тремя драками в октябре 2017 года. В драках принимали участие его пятеро учеников от 14 до 16 лет. ​Мужчина признался, что действительно организовал такой клуб, пытаясь подружиться с учениками и завоевать их внимание. В распоряжении следователей также оказалось видео, на котором преподаватель поощряет учеников за «правильно нанесенные» удары.

Как оказалось позже, Райан даже не имел диплома учителя, хотя занимался преподавательской деятельностью. Сам мужчина не намерен признавать свою вину. Он уверяет что не был причастен к организации драк и думал, что это просто неугомонные мальчишки и им нужно куда-то девать лишнюю энергию. Стоит отметить, что неоднократно учитель рассказывал школьникам о том, какие он пробовал наркотики, и разрешал детям рисовать на доске матерные слова и гениталии.

О том, что в школе существует бойцовский клуб, стало известно после того, как один из учеников пожаловался на то, что его ограбили и избили. В тот же день было проведено расследование внутри школы и Райана уволили.