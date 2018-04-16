В День открытых дверей РГСУ посетят десятки школьников из Богородского

Педагоги и администрация Российского государственного социального университета в День открытых дверей познакомят москвичей с условиями поступления и обучения.

Москвичи, в том числе и школьники района Богородское , в субботу, 22 апреля, узнают, почему социальный университет является одним из самых востребованных вузов страны, примут участие в бесплатных мастер-классах — всего из будет 26.

Помимо этого школьники пройдут профессиональное тестирование и получат консультацию специалиста о наиболее предпочтительной профессии, ознакомятся с едиными правилами поступления в 2018 году и пообщаются тет-а-тет с деканом, преподавателями и председателем приемной комиссии.

День открытых дверей пройдет по адресу: ул. ул. Стромынка, д. 18. Начало в 10 часов.