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В День открытых дверей РГСУ посетят десятки школьников из Богородского
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В День открытых дверей РГСУ посетят десятки школьников из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Педагоги и администрация Российского государственного социального университета в День открытых дверей познакомят москвичей с условиями поступления и обучения.
Москвичи, в том числе и школьники района Богородское, в субботу, 22 апреля, узнают, почему социальный университет является одним из самых востребованных вузов страны, примут участие в бесплатных мастер-классах — всего из будет 26.
Помимо этого школьники пройдут профессиональное тестирование и получат консультацию специалиста о наиболее предпочтительной профессии, ознакомятся с едиными правилами поступления в 2018 году и пообщаются тет-а-тет с деканом, преподавателями и председателем приемной комиссии.
День открытых дверей пройдет по адресу: ул. ул. Стромынка, д. 18. Начало в 10 часов.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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