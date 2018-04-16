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«Салют» примет участников Международного музыкального конкурса
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«Салют» примет участников Международного музыкального конкурса 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В доме культуры «Салют» (ул. Свободы, 37) 24 апреля начнется Международный открытый музыкальный конкурс «Весенняя песня».
— Фестиваль соберет творческие коллективы и солистов в возрасте от 6 до 40 лет. В нем могут принять участие ученики музыкальных школ, школ искусств, дворцов творчества, культурно-досуговых учреждений, колледжей и вузов, — рассказали в ДК «Салют».
Конкурс проводится в двух номинациях: для солистов и ансамблей. Почетным куратором мероприятия является художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский.
Заявки принимаются до 20 апреля на электронную почту galina_novikova_73@mail.ru  Торжественное закрытие фестиваля состоится 29 апреля в 13.00 в ДК «Салют». Вход свободный.
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