«Салют» примет участников Международного музыкального конкурса

В доме культуры «Салют» (ул. Свободы, 37) 24 апреля начнется Международный открытый музыкальный конкурс «Весенняя песня».

— Фестиваль соберет творческие коллективы и солистов в возрасте от 6 до 40 лет. В нем могут принять участие ученики музыкальных школ, школ искусств, дворцов творчества, культурно-досуговых учреждений, колледжей и вузов, — рассказали в ДК «Салют».

Конкурс проводится в двух номинациях: для солистов и ансамблей. Почетным куратором мероприятия является художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский

Заявки принимаются до 20 апреля на электронную почту galina_novikova_73@mail.ru Торжественное закрытие фестиваля состоится 29 апреля в 13.00 в ДК «Салют». Вход свободный.