Школьница из Рязанского заняла первое место на литературном конкурсе «Друзья по вдохновению»

Первое место на Международном Пушкинском литературном конкурсе «Друзья по вдохновению» завоевала ученица школы №777 имени Михайлова, которая находится на улице Маевок в Рязанском районе. — В номинации «Короткие стихи в альбом, посвященные близким, родным, друзьям, учителям» первое место заняла ученица 11 «А» класса, — сообщила заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова Добавим, что школа №777 имени Героя Советского Союза Евгения Михайлова расположена по адресу улица Маевок, дом 4. (мю)