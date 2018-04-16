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Школьница из Рязанского заняла первое место на литературном конкурсе «Друзья по вдохновению»
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Школьница из Рязанского заняла первое место на литературном конкурсе «Друзья по вдохновению» 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
Первое место на Международном Пушкинском литературном конкурсе «Друзья по вдохновению» завоевала ученица школы №777 имени Михайлова, которая находится на улице Маевок в Рязанском районе.
— В номинации «Короткие стихи в альбом, посвященные близким, родным, друзьям, учителям» первое место заняла ученица 11 «А» класса, — сообщила заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова.
Добавим, что школа №777 имени Героя Советского Союза Евгения Михайлова расположена по адресу улица Маевок, дом 4. (мю)
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