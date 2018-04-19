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Призерами конференции «Старт в медицину» стали ученики одной из школ Рязанского района
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Призерами конференции «Старт в медицину» стали ученики одной из школ Рязанского района 

Управа Рязанского района 22 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Второе место на открытой научно-практической конференции «Старт в медицину» заняли воспитанники школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе.
— Конференция прошла в рамках городского проекта «Медицинский класс в московской школе». Ее целью было обсуждение проблем развития предпрофессионального образования медицинской направленности. Поздравляем наших призеров, — заявил представитель администрации школы.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника находится по адресу Зеленодольская улица, дом 7, корпус 4. (мю)
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