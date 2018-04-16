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Лучше, чем у Илона Маска: московские школьники представили инженерные разработки будущего
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Лучше, чем у Илона Маска: московские школьники представили инженерные разработки будущего 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
16-17 апреля в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» проходит научно-практическая конференция «Инженеры будущего».
Конференция проводится в рамках проекта Департамента образования Москвы «Инженерный класс в московской школе». В ней принимают участие более двух тысяч старшеклассников и учителей инженерных классов, представители ведущих вузов, производств, руководители практик. Участники представляют исследовательские и проектные работы по семи направлениям — прикладная математика, робототехника, строительство, машиностроение, биомедицинские технологии и так далее. — Совместный проект Департамента образования Москвы и уже 20 инженерных вузов «Инженерный класс в московской школе» был запущен с 2015 года, — рассказал начальник Управления реализации государственной политики в сфере образования Департамента образования Москвы Виктор Неумывакин. — В инженерных классах полностью изменилось содержание образования. Ребята не только углубленно изучают физику, химию, информатику, но и делают первые шаги в профессии — получают знания в области материаловедения, программирования и других необходимых им направлений. А также занимаются проектной деятельностью. Для того, чтобы школьники могли обменяться мнениями, увидеть лучшие проекты, каждый год проводится предпрофессиональная конференция «Инженеры будущего».
Помимо выставки проектных и исследовательских работ в рамках конференции проходят секции и мастер-классы, где участники также могут показать себя. Столичные вузы, заинтересованные в эрудированных абитуриентах, мотивированных на получение инженерной специальности, дают победителям и призерам конференции дополнительные баллы к ЕГЭ, облегчая им поступление.
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