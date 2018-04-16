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«ЛокоТех» во время «Недели без турникетов» примет тысячи школьников и студентов по всей стране
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«ЛокоТех» во время «Недели без турникетов» примет тысячи школьников и студентов по всей стране 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Участники проекта — старшеклассники, учащиеся техникумов и колледжей, студенты профильных ВУЗов и ССУЗов, а также их преподаватели и родители — познакомятся с процессом ремонта локомотивов и особенностями работы предприятий «ЛокоТех».
Для посетителей будут проведены экскурсии по цехам и участкам производства, различные мастер-классы и викторины, организована демонстрация работы высокотехнологичного оборудования. Ребята узнают о преимуществах работы в такой крупной промышленной структуре, как «ЛокоТех». Ветераны и опытные сотрудники, а также молодые специалисты выступят гостеприимными экскурсоводами и познакомят школьников и студентов с рабочими профессиями, корпоративной жизнью и традициями компании.
Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех» Наталья Плетенецкая отметила: «Мы в очередной раз рады присоединиться к „Неделе без турникетов“. Потому что мы видим несомненную пользу и эффективность этого мероприятия. Всю неделю к нам на экскурсии будут приходить ребята — потенциальные сотрудники. Это возможность для работодателя заинтересовать молодежь производством, показать перспективность рабочих профессий».
Напомним, «ЛокоТех» проводит «Недели без турникетов» с 2017 года. Всего за прошлый год предприятия группы посетило свыше 10 тыс. человек.
Цели проведения «Недели без турникетов» — помочь школьникам и студентам выбрать будущую профессию, рассказать о возможностях и перспективах, которые открываются перед работниками крупных промышленных предприятий, а также расширить сотрудничество с профильными учебными заведениями.
«ЛокоТех» — крупнейший работодатель в области транспортного машиностроения. На заводах и в сервисных локомотивных депо группы компаний трудится более 60 тыс. человек, в т.ч. почти 14 тыс. молодых специалистов возрасте до 30 лет. При этом больше 70% — персонал рабочих специальностей. На предприятиях насчитывается 176 должностей, 130 из них — рабочие профессии.
«ЛокоТех» активно работает с выпускниками и студентами. На предприятиях действуют различные образовательные программы, разработана система наставничества и стажировок. На заводах и филиалах созданы молодежные объединения, члены которых организуют образовательные и корпоративные мероприятия, проводят акции и субботники. Ежегодно наиболее активные молодые специалисты принимают участие в Слете молодежи. Всего за 2017 год проведено более тысячи мероприятий для молодых специалистов.
В 2017 году «ЛокоТех» создал молодежный кадровый резерв — «Лидеры будущего». Выпускниками проекта стали 165 инициативных молодых специалистов, готовых предлагать и внедрять улучшения и изменения на предприятиях.
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