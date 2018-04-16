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Школьники из Отрадного вновь навестили подопечных приюта «Искра»
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Школьники из Отрадного вновь навестили подопечных приюта «Искра» 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Активисты детского общественного объединения «Искатели», действующего при школе № 1554, в минувшую субботу, 14 апреля, вновь навестили подопечных приюта для собак «Искра». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В этот раз от нашей школы поехало шесть человек, но мы хотим увеличить масштабы и собрать группу побольше. Большое спасибо всем тем, кто помог приюту поводками, мы уже отдали шесть штук. Если у кого-то есть ненужные поводки, ошейники, шлейки, вы можете передать их волонтерам нашей школы, либо сами поехать с нами и подарить лично, — рассказали в администрации учебного заведения.
Отметим, что активисты ДОО «Искатели» ездят в приют «Искра» каждые две недели по субботам. (вт)
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