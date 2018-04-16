Тренировочную эвакуацию провели в школе на Соколе

В среду, 11 апреля, во всех корпусах школы №1251 Сокола ровно в 11 часов утра зазвучал сигнал пожарной тревоги. Так началась вторая за апрель тренировочная эвакуация людей.

— Нашей основной задачей было отработать действия работников школы при чрезвычайных ситуациях. Во время тренировки вместе с нами работали члены управляющего совета школы, инспектор РОНПР майор Алексей Палий, сотрудники ДПС ГИБДД УВД по САО, обеспечивавшие безопасность, — уточнили в администрации школы.

Там добавили, что эвакуация всех зданий прошла в регламентные сроки. (ео)