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Тренировочную эвакуацию провели в школе на Соколе
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Тренировочную эвакуацию провели в школе на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В среду, 11 апреля, во всех корпусах школы №1251 Сокола ровно в 11 часов утра зазвучал сигнал пожарной тревоги. Так началась вторая за апрель тренировочная эвакуация людей.
— Нашей основной задачей было отработать действия работников школы при чрезвычайных ситуациях. Во время тренировки вместе с нами работали члены управляющего совета школы, инспектор РОНПР майор Алексей Палий, сотрудники ДПС ГИБДД УВД по САО, обеспечивавшие безопасность, — уточнили в администрации школы.
Там добавили, что эвакуация всех зданий прошла в регламентные сроки. (ео)
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