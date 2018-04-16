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Газовый баллончик в московской школе распылил пятиклассник
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Газовый баллончик в московской школе распылил пятиклассник 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Ученик пятого класса школы № 1429 в районе метро Бауманская на перемене во время пожарной эвакуации распылил перцовый баллончик. Хулигана не будут отчислять из школы, но проведут профилактическую беседу. Об этом корреспонденту «360» сообщили в среднем учебном заведении, где все произошло.
Появился неприятный запах. Мы начали кашлять и быстро выбежали на улицу. Запах довольно быстро рассеялся
— ученик школы № 1429.
Источник фото: Канал 360tv
Из-за этого эвакуация действительно прошла ещё быстрее. Она заняла всего 2,5 минуты вместо пяти. Впрочем, даже несмотря на хорошую вентиляцию, без пострадавших всё равно не обошлось. Сначала появилась информация о двух госпитализированных девочках, но потом выяснилось, что в больницу были доставлены три школьницы.
Каждой из них медики поставили разные диагнозы: у одной — ангионевротический отек, у другой обнаружили расстройство вегетативной системы, третья отделалась токсическим воздействием. ЧП произошло 16 апреля в 11:50. По информации источника, в 12:08 вызвали «скорую», которая госпитализировала пострадавших.
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