Ярославскую школу, в которой избили подростка, проверят следователи

После публикации на 76.ru о том, что подростка на перемене избил одноклассник, следователи начали проверку.

— Школьник, находясь на территории учебного заведения, был поставлен в опасное положение в результате бездействия сотрудников, ответственных за безопасность пребывания детей в школе, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ярославской области . — По сообщениям СМИ организована доследственная проверка на наличие или отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного статьёй «Халатность». По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Конфликт между учениками возник после урока физкультуры. Девятикласснику разбили очки, стекло вонзилось под глазом. Кроме раны медики диагностировали у Игоря сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мама подростка написала заявление в полицию. Свою проверку проводят и в школе.