В Екатеринбурге закрыли школу из-за нескольких случаев отравления

Школу № 85, которая находится на Серафимы Дерябиной , ближайшую неделю будет закрыта. Поводом для столь радикальных мер стали несколько случаев острой кишечной инфекции.

— Действительно, есть такая ситуация. Но нужно отметить, что в школе зарегистрированы не связанные между собой случаи острой кишечной инфекции. С целью нераспространения заболевания среди других школьников руководством школы было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение, — сообщили E1.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора

В школе информацию о закрытии подтвердили. Там уточнили, что сейчас специалисты ведомства работают в школе, чтобы найти очаг заболевания.

— Всего было семь случаев. Источник инфекции пока неизвестен. Сейчас санитарные врачи проверяют сотрудников. Решение о переводе на дистанционное обучение приняли по просьбе родителей, — сказали E1.RU в школе.

Там уточнили, что ближайшую неделю 1300 школьников будут обучаться дистанционно.