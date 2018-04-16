В Екатеринбурге закрыли школу из-за нескольких случаев отравления 

Школу № 85, которая находится на Серафимы Дерябиной, ближайшую неделю будет закрыта. Поводом для столь радикальных мер стали несколько случаев острой кишечной инфекции.
— Действительно, есть такая ситуация. Но нужно отметить, что в школе зарегистрированы не связанные между собой случаи острой кишечной инфекции. С целью нераспространения заболевания среди других школьников руководством школы было принято решение перевести учеников на дистанционное обучение, — сообщили E1.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
В школе информацию о закрытии подтвердили. Там уточнили, что сейчас специалисты ведомства работают в школе, чтобы найти очаг заболевания.
— Всего было семь случаев. Источник инфекции пока неизвестен. Сейчас санитарные врачи проверяют сотрудников. Решение о переводе на дистанционное обучение приняли по просьбе родителей, — сказали E1.RU в школе.
Там уточнили, что ближайшую неделю 1300 школьников будут обучаться дистанционно.
В феврале в Екатеринбурге закрывали школу № 140 на Юго-Западе. Она также не работала неделю. До этого в школе № 64 на Юго-Западе обнаружили кишечную инфекцию. Заболели как минимум 16 учеников начальных классов.