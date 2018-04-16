Скрипачи Лианозова дадут концерт в школе искусств на Абрамцевской

В четверг, 19 апреля, в школе искусств имени Калинникова района Лианозово пройдет классный концерт класса скрипки. Об этом сообщила заместитель директора учреждения культуры Ирина Таран.

— Свои таланты продемонстрируют учащиеся класса скрипки преподавателя Ирины Красько. В программе — как сольные номера, так и ансамблевые, — уточнила Ирина Таран.

Напомним, детская школа искусств имени Калинникова находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Начало концерта в 16.30. Вход свободный, всех желающих будут ждать в Малом зале. (вт)