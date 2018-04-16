Ещё
Скрипачи Лианозова дадут концерт в школе искусств на Абрамцевской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скрипачи Лианозова дадут концерт в школе искусств на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 19 апреля, в школе искусств имени Калинникова района Лианозово пройдет классный концерт класса скрипки. Об этом сообщила заместитель директора учреждения культуры Ирина Таран.
— Свои таланты продемонстрируют учащиеся класса скрипки преподавателя Ирины Красько. В программе — как сольные номера, так и ансамблевые, — уточнила Ирина Таран.
Напомним, детская школа искусств имени Калинникова находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Начало концерта в 16.30. Вход свободный, всех желающих будут ждать в Малом зале. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Младший и средний хоры школы искусств выступят в Лианозове День открытых дверей пройдет в корпусе школы №1416 на Новгородской Двор на Череповецкой украсят клены, дубы, сосна, березы и липы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение323
Москва назвала виновника химатаки в Сирии158
Кремль призвал россиян не играть в прятки506
Кобзон доставлен в больницу164
МИД предупредил россиян об угрозе29
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение