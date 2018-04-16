Конференция «Космопарк-1557» в Савелках собрала более 50 юных проектантов

В школе №1557 подвели итоги 3-й конференции проектных и исследовательских работ, прошедшей в Зеленограде 7 апреля. В текущем году на очный тур конференции «Космопарк-1557» были представлены 48 проектов, разработанных 53 учащимися начальной школы и дошколятами учебного заведения.

Ребята презентовали свои работы в шести секциях: «Всё обо всём» (детский сад), «Всё обо всём» (первые классы), «Космос зовёт», «Очевидное-невероятное», «Мир исследований» и «Технологии и Космос». Конференция открылась замечательным мульфильмом ученицы 1-в класса Марии Данилиной — специальной гостьи конференции, недавно ставшей призёром Московского городского конкурса «Мастерская сказки».

С приветственным словом к участникам обратились члены оргкомитета конференции — Бессонова И. П. и Симакова А. К., отметившие значительный рост уровня представленных работ. Компетентное жюри определило победителей и призеров конференции, которые еще раз подтвердили, что школа №1557 является настоящей кузницей будущих учёных.