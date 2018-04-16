Ещё
Конференция «Космопарк-1557» в Савелках собрала более 50 юных проектантов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конференция «Космопарк-1557» в Савелках собрала более 50 юных проектантов 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В школе №1557 подвели итоги 3-й конференции проектных и исследовательских работ, прошедшей в Зеленограде 7 апреля. В текущем году на очный тур конференции «Космопарк-1557» были представлены 48 проектов, разработанных 53 учащимися начальной школы и дошколятами учебного заведения.
Ребята презентовали свои работы в шести секциях: «Всё обо всём» (детский сад), «Всё обо всём» (первые классы), «Космос зовёт», «Очевидное-невероятное», «Мир исследований» и «Технологии и Космос». Конференция открылась замечательным мульфильмом ученицы 1-в класса Марии Данилиной — специальной гостьи конференции, недавно ставшей призёром Московского городского конкурса «Мастерская сказки».
С приветственным словом к участникам обратились члены оргкомитета конференции — Бессонова И. П. и Симакова А. К., отметившие значительный рост уровня представленных работ. Компетентное жюри определило победителей и призеров конференции, которые еще раз подтвердили, что школа №1557 является настоящей кузницей будущих учёных.
Савелки: последние новости
Савелкинские школьники на каникулах разгадывали "Шарады Немо» Путин поддержал идею Собянина создать инновационный кластер Памятка о порядке голосования на выборах Президента РФ граждан РФ, постоянно проживающих или находящихся за пределами территории РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предъявил России новое обвинение324
Москва назвала виновника химатаки в Сирии163
Кремль призвал россиян не играть в прятки506
Кобзон доставлен в больницу164
МИД предупредил россиян об угрозе30
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение